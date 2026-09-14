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Царьград

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Cersanit приостановил работу завода в Звягеле на полгода из-за взрывов

Cersanit приостановил работу завода в Звягеле на полгода из-за взрывов

Керамический завод Cersanit в Звягеле Житомирской области приостанавливает работу на полгода из-за серьёзных повреждений после взрывов, произошедших в ночь на 12 сентября.

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