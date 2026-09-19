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Роль в «Шерлоке Холмсе» и трагедия на перроне: короткая судьба актера Александра Захарова

Роль в «Шерлоке Холмсе» и трагедия на перроне: короткая судьба актера Александра Захарова

Зрителям советского кино Александр Захаров хорошо запомнился по роли молодого британского аристократа сэра Рональда Адэра в знаменитой серии «Охота на тигра» из цикла о Шерлоке Холмсе.

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