«Стамбульский треугольник». Пугачева встретилась с возможной любовницей Галкина — неужели это конец?

Автор: Ирина Дроздова Уже несколько дней соцсети обсуждают встречу Аллы Пугачевой с женщиной, которую СМИ называют предполагаемой любовницей Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Умираю, братишка...
- Почему про Алину ...
- V 5 певиц, которых ...
странно...у Галкина обычно любовники...