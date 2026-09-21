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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Стамбульский треугольник». Пугачева встретилась с возможной любовницей Галкина — неужели это конец?

«Стамбульский треугольник». Пугачева встретилась с возможной любовницей Галкина — неужели это конец?

  Автор: Ирина Дроздова Уже несколько дней соцсети обсуждают встречу Аллы Пугачевой с женщиной, которую СМИ называют предполагаемой любовницей Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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