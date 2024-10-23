Red Digital запускает интерактивный VPAID

Принцип работы интерактивного VPAID: Во время воспроизведения основного ролика на экране появляются интерактивные элементы, кликнув на которые, можно посмотреть открывающиеся поверх основного окна дополнительные видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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