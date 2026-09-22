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Царьград

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Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили более 70 беспилотников

Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили более 70 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 22 сентября силы ПВО уничтожили более 70 беспилотников над семью муниципальными образованиями региона, пострадавших и разрушений на земле нет.

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