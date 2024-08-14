Нефть возобновила рост цен на фоне прогнозов по сокращению запасов в США Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли 14 августа на фоне предположений о снижении запасов нефти и бензина в США, а также в ожидании возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке.