Военное обозрение

3 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Дуракам закон не писан.Премьер-министр Л...
  • Елизавета Белая
    Баба Яга эта Урсула. Не нарушала бы ты заповедей Божьих: не убий, не возжелай имущества ближнего  своего. Ведь уже не...Глава Еврокомисси...
  • Misha Glusch
    скоро цырский причина будэ другая, кода твое воинство сиволапое на куев двинется...Командующий СВ ВС...

Средневековье за кухонным столом. Горожане и крестьяне

Средневековье за кухонным столом. Горожане и крестьяне

Медные кухонные кастрюли. Замок Во-ле-Виконт. Конечно, это кухня замка, а не городского дома или жилища того же французского крестьянина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх