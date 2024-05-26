Стоимость ракет ВМС США и ее изменение со временем

Корабли и подлодки ВМС США используют управляемые ракеты разных классов и типов. Эти изделия не отличаются простотой и дешевизной, из-за чего боекомплект одного корабля может стоить сотни миллионов долларов.
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