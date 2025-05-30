Геронтолог Ткачева: сахарный диабет ускоряет старение на 10-15 лет

В организме образуются повреждающие ДНК радикалы Возрастные изменения развиваются у человека с сахарным диабетом на 10–15 лет раньше, чем у здоровых людей, рассказала РИА Новости геронтолог Ольга Ткачева.
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