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"Потом приезжают в Россию и требуют многоженства и ношения никабов": Выяснилось, где ДУМ учат "правильному" исламу

"Потом приезжают в Россию и требуют многоженства и ношения никабов": Выяснилось, где ДУМ учат "правильному" исламу

Новый поворот в деле скандального Духовного управления мусульман России. Выяснилось, где эту организацию могут учить "правильному исламу".

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Разогнать эту организацию! С Российскими мусульманами в стране никогда не было никаких проблем! А сейчас, что творится в нашей стране?
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20 час.

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