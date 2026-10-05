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«Русские никогда в нас не стреляли». На кого ставят и Москва, и ЕС в Сербии

«Русские никогда в нас не стреляли». На кого ставят и Москва, и ЕС в Сербии

Почему ни один сербский политик, будь то Вучич или его противники, не решится ввести санкции против России? Лидер Народной партии Сербии Владимир Гаич рассказывает RTVI, кто, по его мнению, стоит за студенческим движением и почему Вучича рано списывать со счетов накануне выборов.

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