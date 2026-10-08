Диетолог Мария Мухина раскрыла опасности овощной диеты

Диетолог Мария Мухина в беседе с НСН предупредила о скрытых рисках овощной диеты. Она отмечает, что белковое и фосфатное голодание могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая почечную недостаточность и потерю мышечной массы.
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