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Царьград

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Диетолог Мария Мухина раскрыла опасности овощной диеты

Диетолог Мария Мухина раскрыла опасности овощной диеты

Диетолог Мария Мухина в беседе с НСН предупредила о скрытых рисках овощной диеты. Она отмечает, что белковое и фосфатное голодание могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая почечную недостаточность и потерю мышечной массы.

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