БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 364 подписчика

«Хочу кружевные трусики и в ЕС»... Вот ключевая фраза. Основа основ...

«Хочу кружевные трусики и в ЕС»... Вот ключевая фраза. Основа основ...

За последние десять лет наши граждане практически безошибочно научились определять «украинство» и его носителей.

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Комментарии
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T EA
А с чего это понаехи будут на нашей красивой земле жить? Пусть по домам валят.
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1 час.
Владимир Елкин
Нашёл интересную статью о том, как образовалась украинская &quot;нация&quot;. Кратко изложу: что означает на славянском языке слова &quot;украина&quot; и &quot;украинец&quot;. Сейчас редко кто слышит и понимает такие слова как: огород, окраина, околица, грань, поскотина. Давайте разберём их происхождения. Когда-то все поселения людей были сельского типа. Поселяне держали скот. Чтобы скот не досаждал жителям поеданиями приусадебных посадок, а так же для безопасности от лихих людей, строили изгородь вокруг поселения. Огороженную территорию называли &quot;огород&quot;. Впоследствии &quot;о&quot; утратилось. Остался город. Обычно от супостатов забор строили из кольев и или камня. Огород из кольев называли &quot;околицей.&quot; Огород из камня и деревянных срубов с крепью назывался крепостью. Линию огорода называли гранью. Отсюда: перейти&quot; грань,&quot; уйти&quot; за грань,&quot; &quot;за границу&quot;, все далее грани называлось &quot;заграницей&quot;. Территорию сразу за огородом называли &quot;местом для скота&quot;-поскотина. На славянском языке линия огорода называлась: &quot;краина&quot;. Территорию вокруг поселения и прилегающую непосредственно к КРАИНЕ (линии огорода, границе) называют на славянском &quot; У КРАИНА, УКРАИНА (у границы, у линии) -место для скота. В поселения жили разные люди. В том числе воры, падшие женщины, другие преступники, с которыми приличные люди не хотели жить рядом. Таких либо казнили, либо выселяли &quot;на поскотину&quot; или вообще за поскотину! . По славянски -&quot;на украину&quot;! Поэтому правильно говорить- &quot;на&quot; украину, но никак не &quot;в&quot; какую-то территорию! Следовательно, &quot;украинец&quot; - это обитатель поскотины (украины). Например, польские паны нанимали на день работников. А на ночь выпроваживали на поскотину. Украинцам запрещалось ночевать в поселениях. Таких работников называли поскотинцами (украинцами), т.к. нанимали с поскотины (украины) и отправляли туда ночевать часто - в хлеву для скота или в наспех слепленных из коровьего говна и соломы жилищах. Традиционно украинцы так и строят себе жилье до сих пор из навоза! Для безопасности хозяев украинцы должны были быть связаны и надёжно заперты. Из за дефицита и дороговизны веревок украинцев связывали за волосы друг с другом. Брали пучок волос с середины головы и связывали в положении лёжа. Привязь за пучок волос осередь головы не мешала спать, но мешала шастать и воровать. Чтобы освободиться мешали другие партнёры.Так как заедали вши, то волосы на голове стригли, оставляя хохол осередь (по центру, посередине) головы. За такой причесон таких украинцев прозвали хохлами. После революции Ленин и Троцкий разделили русских людей на три части. Одну часть в 1918 году мстительно назвали &quot;украинцами&quot; и приказали записывать эту кличку как национальность! А Малороссию, древнейший центр русской цивилизации, назвали &quot;Украиной&quot;. Любое имя, кличка, тату несёт владельцу свою карму. И после революции эта часть русского мира стала стремительно оскотиниваться! А сегодня достигла апогея! После прочтения текста я задался вопросом: русские-малороссы, вы ещё хотите называться украинцами???
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Возможно просто БАЙКА....Но интересная
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43 мин.

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