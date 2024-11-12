«Хочу кружевные трусики и в ЕС»... Вот ключевая фраза. Основа основ...

Владимир Елкин

Нашёл интересную статью о том, как образовалась украинская "нация". Кратко изложу: что означает на славянском языке слова "украина" и "украинец". Сейчас редко кто слышит и понимает такие слова как: огород, окраина, околица, грань, поскотина. Давайте разберём их происхождения. Когда-то все поселения людей были сельского типа. Поселяне держали скот. Чтобы скот не досаждал жителям поеданиями приусадебных посадок, а так же для безопасности от лихих людей, строили изгородь вокруг поселения. Огороженную территорию называли "огород". Впоследствии "о" утратилось. Остался город. Обычно от супостатов забор строили из кольев и или камня. Огород из кольев называли "околицей." Огород из камня и деревянных срубов с крепью назывался крепостью. Линию огорода называли гранью. Отсюда: перейти" грань," уйти" за грань," "за границу", все далее грани называлось "заграницей". Территорию сразу за огородом называли "местом для скота"-поскотина. На славянском языке линия огорода называлась: "краина". Территорию вокруг поселения и прилегающую непосредственно к КРАИНЕ (линии огорода, границе) называют на славянском " У КРАИНА, УКРАИНА (у границы, у линии) -место для скота. В поселения жили разные люди. В том числе воры, падшие женщины, другие преступники, с которыми приличные люди не хотели жить рядом. Таких либо казнили, либо выселяли "на поскотину" или вообще за поскотину! . По славянски -"на украину"! Поэтому правильно говорить- "на" украину, но никак не "в" какую-то территорию! Следовательно, "украинец" - это обитатель поскотины (украины). Например, польские паны нанимали на день работников. А на ночь выпроваживали на поскотину. Украинцам запрещалось ночевать в поселениях. Таких работников называли поскотинцами (украинцами), т.к. нанимали с поскотины (украины) и отправляли туда ночевать часто - в хлеву для скота или в наспех слепленных из коровьего говна и соломы жилищах. Традиционно украинцы так и строят себе жилье до сих пор из навоза! Для безопасности хозяев украинцы должны были быть связаны и надёжно заперты. Из за дефицита и дороговизны веревок украинцев связывали за волосы друг с другом. Брали пучок волос с середины головы и связывали в положении лёжа. Привязь за пучок волос осередь головы не мешала спать, но мешала шастать и воровать. Чтобы освободиться мешали другие партнёры.Так как заедали вши, то волосы на голове стригли, оставляя хохол осередь (по центру, посередине) головы. За такой причесон таких украинцев прозвали хохлами. После революции Ленин и Троцкий разделили русских людей на три части. Одну часть в 1918 году мстительно назвали "украинцами" и приказали записывать эту кличку как национальность! А Малороссию, древнейший центр русской цивилизации, назвали "Украиной". Любое имя, кличка, тату несёт владельцу свою карму. И после революции эта часть русского мира стала стремительно оскотиниваться! А сегодня достигла апогея! После прочтения текста я задался вопросом: русские-малороссы, вы ещё хотите называться украинцами???