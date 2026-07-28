Винисиуса приговорили в «Реале»: новая покупка мадридцев не оставляет сомнений

Бразилец покинет «Сантьяго Бернабеу»?«Реал» близок к еще одному горячему трансферу. За лето мадридцы оформили уже четыре сделки: подписали Ибраиму Конате, Бернарду Силву, Дензела Дюмфриса и Марка Кукурелью.
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