Винисиуса приговорили в «Реале»: новая покупка мадридцев не оставляет сомнений

Бразилец покинет «Сантьяго Бернабеу»?«Реал» близок к еще одному горячему трансферу. За лето мадридцы оформили уже четыре сделки: подписали Ибраиму Конате, Бернарду Силву, Дензела Дюмфриса и Марка Кукурелью.