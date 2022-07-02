Как хорошо вы помните фильм "Гараж"

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о гаражных объединениях. Поправки в законодательство призваны завершить комплексное регулирование гаражной сферы и снять правовую неопределенность, оставшуюся со времен распада СССР.
Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о гаражных объединениях. Поправки в законодательство призваны завершить комплексное регулирование гаражной сферы и снять правовую неопределенность, оставшуюся со времен распада СССР.
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