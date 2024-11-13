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Калужские новости

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Житель Калужской области похитил 480 метров кабеля для сдачи в металлолом

Житель Калужской области похитил 480 метров кабеля для сдачи в металлолом

В Малоярославецком районе задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в краже кабеля связи. По данным полиции, он похитил 480 метров кабеля из двух населенных пунктов, причинив ущерб на общую сумму более 160 тысяч рублейВ Малоярославецком районе задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в краже кабеля связи.

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