Житель Калужской области похитил 480 метров кабеля для сдачи в металлолом

В Малоярославецком районе задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в краже кабеля связи. По данным полиции, он похитил 480 метров кабеля из двух населенных пунктов, причинив ущерб на общую сумму более 160 тысяч рублейВ Малоярославецком районе задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в краже кабеля связи.