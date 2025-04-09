«Ау, милосердный»: Медведев призвал Трампа покарать Зеленского за покушение

Президент США Дональд Трамп должен покарать украинское руководство за попытку покушения на него 15 сентября 2024 года у гольф-клуба во Флориде, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
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