В Горном Алтае произошло обрушение моста через реку Элекмонар

Еще два мостовых сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии В Чемальском районе Республики Алтай из-за подъема уровня воды в реке Элекмонар разрушился один из мостов, ведущих в сторону села Каракол.
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