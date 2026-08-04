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В Горном Алтае произошло обрушение моста через реку Элекмонар

В Горном Алтае произошло обрушение моста через реку Элекмонар

Еще два мостовых сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии В Чемальском районе Республики Алтай из-за подъема уровня воды в реке Элекмонар разрушился один из мостов, ведущих в сторону села Каракол.

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