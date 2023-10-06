Эксперт объяснила, как не столкнуться с мошенниками при ремонте стиральных машин

Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества со стороны мастеров из Сети при ремонте стиральных машин, в качестве способа избежать обмана при выборе специалиста называют помощь «сарафанного радио».
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