Экономика онлайн-продаж в России: темпы роста замедлились до 38% и 11,4 трлн рублей

Рост онлайн-продаж в России замедлился до 38% в 2024 году. Объем достиг 11,4 трлн рублей. Эксперты, такие как Михаил Бурмистров и Андрей Шаронов, указывают на насыщение рынка и необходимость адаптации бизнес-моделей.