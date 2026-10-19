Nate Cohn: “Are the midterm polls overestimating the Democrats?” “It’s hard not to wonder. We’ve seen the polls inflate Democrats’ chances many times, but we’ve never seen Democratic candidates doing this well in red states during the Trump era.
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