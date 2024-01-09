Самолёт авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП при посадке рейса Красноярск – Норильск. На борту находились 116 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило, сообщает Западно-Сибирская транспорта прокуратура.