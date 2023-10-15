Путин выразил надежду на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о доброжелательном общении с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что традиция его визитов в Россию будет продолжена.
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