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Путин выразил надежду на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

Путин выразил надежду на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о доброжелательном общении с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что традиция его визитов в Россию будет продолжена.

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