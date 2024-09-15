Лития много не бывает

«Ураниум Уан Груп», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», подписала с профильной боливийской государственной компанией YLB контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития в Боливии.
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