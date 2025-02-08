«Тактика бандеровских террористов»: Рогов рассказал о попытке украинской диверсии с поставкой заминированных FPV-очков

Правоохранительные органы изучают сведения о попытке диверсии украинских спецслужб, связанной с поставками ВС РФ заминированных FPV-очков под видом гуманитарной помощи, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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