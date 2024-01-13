Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

По факту крупного пожара в складском комплексе Wildberries под Санкт-Петербургом 13 января глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в ведомстве.
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