Фильм по Dredge, последний сезон BF2042, LoL и Vampire Survivors, подробности Star Wars Outlaws…

Ubisoft представила сюжетный трейлер Star Wars Outlaws, поделилась подробностями и назвала дату выхода; режим в духе Vampire Survivors появится в League of Legends; у авторов дилогии Ori имеются мысли насчёт третьей части, но обдумывать их начнут только после выпуска No Rest for the Wicked; состоялся релиз «снайперской» головоломки Children of th .