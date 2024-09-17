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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцев предупредили об изменении транспорта из-за «Кросса нации»

Рязанцев предупредили об изменении транспорта из-за «Кросса нации»

Событие пройдёт 21 сентября. Движение общественного транспорта изменится с 11:50 до 13:00. Так, маршруты №№ 41М2, 46М2, 62М2, 75М2 между остановками «площадь Свободы» и «Кальная улице, дом 7» будут идти по улице Грибоедова, улице Есенина, Кальной улице в прямом и обратном направлениях и далее по своим маршрутам.

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