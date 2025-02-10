Получил «неуд» — вон из школы? Оценка за поведение будет самой болезненной для детей

NZ

Nodar Zade

Надо вводить однозначно! Даже вопросов быть не должно! Учитель, конечно, тоже может иметь предвзятое отношение, поэтому оценка по поведению выводится не по мнению одного учителя, а коллегиально, на педсовете. В советской школе это очень хорошо работало.