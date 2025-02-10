Президент России Владимир Путин постановил доложить ему об обсуждении введения в школах оценок за поведение в срок до 1 июля.
Получил «неуд» — вон из школы? Оценка за поведение будет самой болезненной для детей
Комментарии
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нина сафронова
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16 час.
NZ
Nodar Zade
Надо вводить однозначно! Даже вопросов быть не должно! Учитель, конечно, тоже может иметь предвзятое отношение, поэтому оценка по поведению выводится не по мнению одного учителя, а коллегиально, на педсовете. В советской школе это очень хорошо работало.
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13 час.
Николай Арзамасцев
Не всем же "повезло" жить в деревне дураков. Я учился в школе в 1963 - 73 годах, к учителям боялись даже на ТЫ обращаться...
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13 час.
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