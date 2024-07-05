Не оставляет в покое: муж Светланы Грачевой решил оправдаться в суде

Суды по делу о домашнем насилии правозащитницы Светланы Грачевой продолжаются. О том, что ее бывший супруг подал кассационную жалобу из-за несогласия с приговором, она рассказала в беседе с изданием «Страсти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии