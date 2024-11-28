Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vog
    Поддерживаю! Гнать!!!Узбекистан «наеха...
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам...Узбекистан «наеха...
  • Николай Першин
    костин внезапно понял что не бессмертый.Узбекистан «наеха...

Главное, чтобы мы не отвернули...

Ну  вот,  и  Р. Ищенко тоже говорит,  что   США  таки доведут  дело  до  ядерного  удара. Когда в конце 2023 года меня в очередной раз достали журналисты, интересовавшиеся прогнозом на 2024 год, я им сказал, что 2024 год будет относительно спокойным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх