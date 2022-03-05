FIS: «Расписание гонок в Фалуне не изменится, но так как общий зачет на 30 и 50 км будет определен после этапа, мы его опубликуем»

Международная федерация лыжных видов (FIS) уточнила формат заключительного этапа Кубка мира по лыжам, который пройдет в Фалуне с 11 по 13 марта.

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