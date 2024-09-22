22 сентября — Всемирный день защиты слонов. Этот день напоминает нам о величии и уязвимости этих могучих животных.
Люби как слон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
22 сентября — Всемирный день защиты слонов. Этот день напоминает нам о величии и уязвимости этих могучих животных.
Свежие комментарии