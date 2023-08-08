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Защищают от рака и тромбов. Диетолог рассказал о трех важных овощах августа

Защищают от рака и тромбов. Диетолог рассказал о трех важных овощах августа

О том, чем полезны три самых замечательных овоща завершающего месяца лета, рассказал aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»:"Растительные продукты летом — важный элемент здорового питания.

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