Защищают от рака и тромбов. Диетолог рассказал о трех важных овощах августа

О том, чем полезны три самых замечательных овоща завершающего месяца лета, рассказал aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»:"Растительные продукты летом — важный элемент здорового питания.