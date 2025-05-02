Три самых стабильных валюты мира: франк, доллар и динар укрепляют позиции

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов назвал швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар самыми стабильными валютами мира благодаря их низкой подверженности геополитическим рискам и стабильной экономике стран-эмитентов.
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