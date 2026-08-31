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The Eurasia Daily news agency

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Recognition of Kiev as a frontline threatens residents with a reduction in payments and assistance — expert

Recognition of Kiev as a frontline threatens residents with a reduction in payments and assistance — expert

Kiev may be recognized as a frontline city for the sake of reducing payments and helping residents. This was stated by Ukrainian political scientist Igor Reiterovich.

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