Recognition of Kiev as a frontline threatens residents with a reduction in payments and assistance — expert

Kiev may be recognized as a frontline city for the sake of reducing payments and helping residents. This was stated by Ukrainian political scientist Igor Reiterovich.
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