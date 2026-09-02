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Царьград

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Восточный форум: Сальдо сообщил, что отряд "БАРС-Херсон" полон

Восточный форум: Сальдо сообщил, что отряд "БАРС-Херсон" полон

Владимир Сальдо сообщил, что добровольческий батальон "БАРС-Херсон" укомплектован по штатной численности, но число желающих подписать контракт выше.

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