Погребки удалось забрать действуя малыми штурмовыми группами. Все пути подхода просматривались и простреливались противником.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Погребки удалось забрать действуя малыми штурмовыми группами. Все пути подхода просматривались и простреливались противником.
Свежие комментарии