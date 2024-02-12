Германия переживает серьезный кризис на рынке офисных зданий

Рынок офисных зданий Германии переживает самый сильный спад за последние два десятилетия: рост стоимости финансирования и медленное возвращение сотрудников в офисные помещения ослабляют интерес инвесторов.
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