Такой подход будет мотивировать финансовые структуры лучше бороться с мошенниками.По мнению Минфина банки должны делить с клиентами потери от мошенников, что будет мотивировать финансовые организации лучше бороться с мошенниками, сообщает Интерфакс.
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