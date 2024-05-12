Аномальные майские морозы уничтожают урожай в регионах России

Майские холода уничтожили посевы озимой культуры, подсолнечника, озимой пшеницы, кукурузы и других культур, нанеся ущерб сельскохозяйственной продукции нескольким регионам, в том числе и Тульской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии