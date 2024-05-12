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Тульские новости

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Аномальные майские морозы уничтожают урожай в регионах России

Аномальные майские морозы уничтожают урожай в регионах России

Майские холода уничтожили посевы озимой культуры, подсолнечника, озимой пшеницы, кукурузы и других культур, нанеся ущерб сельскохозяйственной продукции нескольким регионам, в том числе и Тульской области.

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