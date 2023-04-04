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Владимир Путин учредил госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО

Владимир Путин учредил госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих.

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