Владимир Путин учредил госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих.
Президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих.
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