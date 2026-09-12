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Разозлившись из-за судейской ошибки, «армейцы» обыграют чемпионов КХЛ. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив»

Разозлившись из-за судейской ошибки, «армейцы» обыграют чемпионов КХЛ. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив»

У команды Никитина два поражения на старте сезона.13 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча, а центральным станет противостояние ЦСКА и «Локомотива» — одних их главных фаворитов стартовавшего сезона.

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