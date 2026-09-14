Синоптик предупредил россиян о температурных аномалиях предстоящей зимы

Предстоящая зима в большей части России может оказаться аномально теплой и влажной. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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