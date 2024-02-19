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Нацбаты гонят на фронт женщин: Шанс спастись только один

Нацбаты гонят на фронт женщин: Шанс спастись только один

Среди пленных украинских военнослужащих стали попадаться представительницы слабого пола. Особенно часто это начало происходить после того, как на линию фронта перебросили подразделение, целиком состоящее из дам.

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