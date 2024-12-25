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Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы

Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы

Армянский премьер Пашинян летит в Россию второй раз за две недели. 13 декабря он был в Москве, а уже 25 декабря под Петербургом примет участие в саммите СНГ и лично проведет заседание Евразийского экономического совета.

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Комментарии
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Андрей
от Армении пашинянской ждать только предательства
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