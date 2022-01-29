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"Браво, Святослав": Вакарчук с "Океаном Эльзы" довел украинцев до слез, новый клип уже в Сети

"Браво, Святослав": Вакарчук с "Океаном Эльзы" довел украинцев до слез, новый клип уже в Сети

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил украинцам свою новую работу – песню и необычный клип "Весна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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