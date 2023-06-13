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Bloomberg: Турция не намерена одобрить заявку Швеции в НАТО на встрече 14 июня

Bloomberg: Турция не намерена одобрить заявку Швеции в НАТО на встрече 14 июня

Турция вплоть до настоящего времени требует от Швеции более развернутого и детального выполнения требований, связанных с противодействием терроризмом, которые не были выполнены страной в полной мере.

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