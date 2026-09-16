1,5 млн москвичей прошли диагностику в рамках «Московского чекапа»

Профилактика позволяет вовремя заметить риски, не дожидаясь появления тревожных симптомов.Программа помогла привлечь к профилактике свыше 300 тысяч жителей столицы, которые последние два года не проходили обследования или совсем не обращались в городские поликлиники.
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