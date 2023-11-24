Каспарайтис признался, что хочет, чтобы Овечкин догнал Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Дарюс Каспарайтис высказался о рекордах Александра Овечкина. Олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды, бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями об Александре Овечкине и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки.